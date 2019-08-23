В Киеве разоблачили интернет-магазин наркотиков: фото и видео

Полиция задержала двух человек - организатора и курьера

В Киеве полицейские пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотических средств, задержаны двое фигурантов – организатор бизнеса и наркокурьер, которвый через "закладки" передавал заказы клиентов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Подозрительного молодого человека заметили во время патрулирования сотрудники полка полиции особого назначения №1. Парень при появлении правоохранителей начал суетиться, поэтому спецназовцы решили проверить его. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили несколько расфасованных свертков с веществом, похожим на каннабис", – говорится в сообщении.

Задержанный – 24-летний киевлянин, который ранее проблем с законом не имел. Полицейские выяснили, что задержанный работал совместно с 26-летним уроженцем Львовской области. Последний арендовал квартиру в Киеве, где и был его "офис" по продаже наркотических средств через Интернет-магазин.

Злоумышленники действовали по предварительно согласованной схеме: в интернет-магазине клиенты делали заказ, дальше с ним связывались через мессенджеры и сообщали, каким образом оплачивать товар. После поступления средств курьер забирал расфасованные наркотики и раскладывал "закладки". После этого заказчикам отправляли фото и сообщения с информацией о местонахождении товара.

Во время обысков в помещениях фигурантов нашли вещества, похожие на наркотики и психотропы: амфетамин, каннабис, экстази, марки ЛСД, синтетический кокаин. Большинство из изъятого было расфасовано, а затем подготовлено к сбыту. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение экспертизы.

Двух сообщников задержали. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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