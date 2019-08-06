В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших деньги онкобольных людей

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств граждан через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату за налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись", - говорится в сообщении.
От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков.
По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен.
По месту жительства и в машинах преступников в ходе обысков нашли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.
В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержали, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Украине активизировались не только туристические мошенники, но и аферисты, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.
Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.
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