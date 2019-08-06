Фото: СБУ

В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших деньги онкобольных людей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2019-08-06T10:29:00+03:00 Происшествия Аферисты предлагали гражданам денежные займы через специально созданные вебплатформы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств граждан через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату за налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись", - говорится в сообщении.

От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков.

Фото: СБУ Реклама

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По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен.

По месту жительства и в машинах преступников в ходе обысков нашли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержали, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине активизировались не только туристические мошенники, но и аферисты, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.

Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.

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