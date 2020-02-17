В Киеве разоблачили нарколабораторию (фото)

Фото: Прокуратура Киева

Столичные правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина. Также они задержали мужчину, который обеспечивал ее функционирование -35-летнего киевлянина, ранее судимого, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали в ГУ НП Киева.

Фото: Прокуратура Киева

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта, правоохранители изъяли около 200 грамм амфетамина, лабораторные принадлежности, которые использовались для его изготовления, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

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Фото: Прокуратура Киева

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

Фото: Прокуратура Киева

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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