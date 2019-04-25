В Киеве разыскали родителей мальчика, которого обнаружили одного на улице

Сейчас отец и мать ребенка находятся в управлении полиции

Потерявшегося в Киеве мальчика зовут Назар. Фото: Полиция Киева / Facebook.

Полиция нашла родителей мальчика, которого сегодня, 25 апреля, обнаружили на улице Елены Телиги во время патрулирования Шевченковского района Киева. Об этом написала пресс-служба столичной полиции на странице в Facebook.

"Всем спасибо за помощь в поисках. Родители мальчика нашлись", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас отец и мать ребенка находятся в управлении полиции, с ними общаются правоохранители и представители службы по делам детей.

Ранее в полиции заявили, что обнаружили мальчика двух-трех лет без сопровождения взрослых, бегавшего по улице и по дороге. Ребенок сказал правоохранителям, что его зовут Назар. Мальчика отвезли в управление полиции, где он находился под наблюдением ювенальных полицейских.

Напомним, на этой неделе в Днепре полицейские приехали на вызов о хулиганстве и обнаружили в квартире двух голодных и грязных маленьких детей. Прибывшие медики отправили их в больницу. На мать правоохранители составили административный протокол и сообщили о случившемся сотрудникам ювенальной превенции.

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