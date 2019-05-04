В Киеве разыскивают пропавшего подростка

Несовершеннолетний пропал в Оболонском районе города

Пропал подросток. Фото: Ювенальная превенция Киева.

Киевская полиция ищет 16-летнего Даниила Андреевича Пушкарева. Информация о пропавшем подростке появилась на странице "Розыск детей" ГУНП в Киеве в Facebook.

Как говорят в полиции, Даниил пропал на улице Иорданской Оболонского района столицы.

"Приметы – на вид 16-17 лет, рост 173-175 см., Среднего телосложения, волосы тeмно-русыe, короткие. Был одет в тeмную джинсовую куртку, джeмпeр в зeлeно-серую полоску и джинсы", – говорится в сообщении.

Фото: Ювенальная превенция Киева

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего полиция просит звонить по номеру "102".

Напомним, в Харькове полиция объявила в розыск гражданина Франции, которого подозревают в похищении его собственной трехлетней дочери. Ранее, мать девочки, харьковчанка Дарья Донец, попросила о помощи в поисках своего ребенка и обвинила француза Рафаэля Вальденера в нападении и похищении дочери.

Также ранее в Киеве полицейские объявили план "Перехват" после того, как неизвестные посреди улицы похитили прохожего.

Также сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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