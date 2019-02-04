В Киеве разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку
Дафалла Мубарак ушла из дому еще 28 января и до сих пор не вернулась
Шевченковское управление полиции разыскивает несовершеннолетнюю Дафаллу Сабрину Атиф Мубарак. Девочка ушла из дому 28 января 2019 года и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева на странице по розыску детей.
Отмечается, что Дафалла 2002 года рождения. На вид ей 16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, прическа под каре, глаза карие. Одета она была в темно-зеленую куртку, черные брюки с серебряными полосами, синие ботинки, красная шапка. При себе имела черный рюкзак.
Правоохранители просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении ребенка звонить по номеру "102".
Напомним, ранее мы писали, что под Киевом разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу Валерию Крившу. Девочка ушла из дому 15 января и не вернулась.
Кроме того, в Киевской области благодаря местному жителю удалось вернуть родителям 13-летнего мальчика, который ранее сбежал из дома в столице. По словам подростка, он покинул дом и пешком шел из Киева в Узин – к тете в гости. А это около 100 километров по морозу.
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