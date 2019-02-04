Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

Сегодня, 08:33

Дафалла Мубарак ушла из дому еще 28 января и до сих пор не вернулась

Фото: Нацполиция Киева
Фото: Нацполиция Киева.
В Киеве разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7dc/3dc/5c57dc3dc09ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7dc/3dc/5c57dc3dc09ae.jpg Происшествия Дафалла Мубарак ушла из дому еще 28 января и до сих пор не вернулась

Шевченковское управление полиции разыскивает несовершеннолетнюю Дафаллу Сабрину Атиф Мубарак. Девочка ушла из дому 28 января 2019 года и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева на странице по розыску детей.

Отмечается, что Дафалла 2002 года рождения. На вид ей 16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, прическа под каре, глаза карие. Одета она была в темно-зеленую куртку, черные брюки с серебряными полосами, синие ботинки, красная шапка. При себе имела черный рюкзак.

Правоохранители просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении ребенка звонить по номеру "102".

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу Валерию Крившу. Девочка ушла из дому 15 января и не вернулась.

Кроме того, в Киевской области благодаря местному жителю удалось вернуть родителям 13-летнего мальчика, который ранее сбежал из дома в столице. По словам подростка, он покинул дом и пешком шел из Киева в Узин – к тете в гости. А это около 100 километров по морозу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ребенок, поиск, полиция, девочка, поисковая операция, Полиция Киева

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция Киева прокомментировала новость о похищении девушек

2 февраля, 14:26

Правоохранители опровергли новость о похищении двух молодых девушек на Осокорках

В Киеве задержали мужчину, который выстрелил ребенку в лицо

1 февраля, 19:12

Правоохранители нашли подозреваемого во время осмотра территории

Полиция разыскивает мужчину, который в Киеве выстрелил в ребенка

1 февраля, 17:26

Стрельба произошла на улице Шолом-Алейхема в столице

Под Киевом нашли мать с дочкой, пропавших неделю назад

31 января, 18:35

Женщина с девочкой пряталась в Киеве от гнева мужа

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях