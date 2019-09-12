В Киеве рецидивист изнасиловал девушку в сквере

Инцидент произошел в Соломенском районе несколько дней назад

В Киеве объявили подозрение мужчине, который изнасиловал девушку в Соломенском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Инцидент произошел 7 сентября, примерно в 3:00 ночи на ул. Машиностроительной в Соломенском районе столицы. Мужчина подстерег девушку недалеко от магазина, нанес удар в лицо и оттащил в сквер рядом, где изнасиловал. После совершенного насильник вернулся в магазин, купил продукты питания и ушел в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Накануне, 11 сентября, насильника задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 35-летний житель Черниговской области.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 152 УК Украины (Изнасилование, совершенное повторно).

Сейчас решается вопрос об избрании насильнику меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве спецназовцы задержали подозреваемого в изнасиловании женщины. Он, угрожая ножом, изнасиловал в парке киевлянку на глазах у ее дочери и друзей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

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