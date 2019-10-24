В Киеве рецидивист набросился с ножом на соседа и его друга, есть жертвы – видео

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В Киеве полицеские задержали подозреваемого в убийстве киевлянина и нанесение тяжких телесных повреждений его товарищу. Так закончилось выяснение отношений между соседями за прошлые обиды, рассказали в ГУ НП столицы.

Так, правоохранителям сообщили, что во дворе многоэтажки на улице Здолбуновской находятся два человека с ножевыми ранениями, один из которых не подает признаков жизни. Правоохранители установили причастность к преступлению ранее судимого за имущественные преступления 48-летнего жителя дома, где произошло ЧП.

"Мы выяснили, что мужчина в подъезде встретил соседа с другом, которые начали выяснять с ним отношения. В ответ он достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им оппонентов. В результате 49-летнего соседа с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, а его 39-летний друг от полученных травм скончался на месте", – рассказал начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, от полученных травм он скончался в больнице.

Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале задержали жителя Черновицкой области, подозреваемого в убийстве своей матери и младшей сестры. Юноша, чтобы замести следы, покинул Буковину и отравился в столицу. Полиция разыскивала 20-летнего уроженца города Кицмань с 3 октября.После задержания он сразу же признался в совершении двойного убийства. Во время личного обыска у него изъяли нож.

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце во дворе, где проживала семья.

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