В Киеве рецидивист торговал рецептами на димедрол

В Киеве разоблачили злоумышленника, который подделал свыше 100 рецептов на димедрод и соннат, сообщили в столичной прокуратуре.

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Так, о подозрении сообщили ранее судимому 31-летнему киевлянину. Следователи выяснили, что мужчина, получив поддельную печать медицинского учреждения и рецептурные бланки, вносил в них ложные сведения о больных, адресах их проживания и количестве необходимого сильнодействующего лекарства.

Используя поддельные рецепты, подозреваемый получал в аптеках столицы соннат и димедрол, после чего продавал их другим гражданам.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. Ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины. В рамках досудебного расследования задокументировано 115 фактов подделки и дальнейшего использования рецептурных бланков на протяжении 2018-2020 годов. Продолжается проверка причастности подозреваемого к еще около 1300 подобных случаев.

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Ранее в столице ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину запрещенных препаратов, которые выдавали за спортивное питание.

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Тем временем в Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство амфетамина в Таращанском районе, которое организовал местный житель в гаражном помещении.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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