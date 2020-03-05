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В Киеве рецидивист устроил поножовщину в кафе

5 марта, 17:49

Мила Князьская-Ханова

Дебошир уже имел проблемы с законом и сидел за грабеж

В столичном кафе на улице Кубанской Украины (Деснянский район) мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия выехали полицейские и врачи, сообщает ГУ НП Киева.

В течение двух часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 26-летнего киевлянина, ранее судимого за кражу и грабеж.

"Мы установили, что между посетителями кафе возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате фигурант достал нож и ударил им оппонента в грудь. После инцидента правонарушитель оставил пострадавшего с травмами на месте происшествия и скрылся", – рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Злоумышленника задержали. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – умышленное тяжкое телесное повреждение. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее столичные правоохранители задержали липовых таксистов, которые грабили своих пассажиров. Также следователи завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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Киев нож ранение кафе происшествия

Источник: Сегодня

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