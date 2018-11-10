В Киеве Renault насквозь протаранил переход и врезался в столб: появились фото и видео

В Днепровском районе Киева ранним утром 10 ноября произошло ДТП: автомобиль Renault Megane насквозь протаранил крытый подземный переход и врезался в столб. Авария произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Хоткевича.

Как сообщили в полиции, водитель иномарки совершил неудачный поворот и влетел в подземный переход, насквозь пролетев пластиковое перекрытие, а потом врезался в столб, передает "Информатор".

В результате аварии передняя часть автомобиля сильно повреждена, а лобовое стекло разбито вдребезги. Водитель был госпитализирован с переломом ребер.







На месте происшествия события работали два экипажа патрульной полиции и "скорая", а переход был закрыт из-за угрозы обвала обломков. Состояние, в котором находился водитель, пока не известно. Причины и обстоятельства инцидента происшествия выясняет следствие.

Напомни, в пятницу, 9 ноября, в ДТП попал народный депутат Сергей Лещенко на своем автомобиле Volkswagen. Авария случилась на новом отрезке Большой Окружной дороги в Оболонском районе столицы. Нардеп ехал на своем Volkswagen в направлении Пущи-Водицы и остановился на обочине, чтобы посмотреть карту. В этот момент в его автомобиль на полном ходу врезался грузовик DAF. В результате столкновения машина нардепа развернулась на 180 градусов, а грузовик съехал на обочину и перевернулся.