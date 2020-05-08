В Киеве россиянин грабил аптеки и кредитные организации, распыляя слезоточивый газ (видео)

В Киеве задержали россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, в конце марта мужчина напал на аптеку на улице Бажова. Он в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего забрал выручку из кассы и скрылся. По аналогичной схеме он ограбил и кредитные учреждения на улице Андрея Малышко и в Дарницком районе, украв почти 40 тысяч гривен.

Оперативники просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Его задержали при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской.

"Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около тысячи гривен, которую он успел забрать из кассы аптеки. Задержанный – гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей, арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на "охоту" в столицу", – рассказал глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой), по ч. 3 ст. 15 и по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. За эти действия ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее под Киевом парень напал на заправку, за ограбление которой уже сидел в тюрьме.

Напомним, в Одесской области задержали серийных грабителей, которые совершили по меньшей мере два разбойных нападения на заправки и одно – на цветочную лавку. Во время обысков в домах и машине правоохранители нашли маски, оружие и другие вещественные доказательства.

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