В Киеве с 12 этажа выпала гражданка Турции: что известно

В Киеве, где ранее из окна выпал мужчина, в ночь против 5 сентября, трагический случай произошел на Глушкова, 18: из окна 12-этажа выпала женщина. К сожалению, без шансов на жизнь.

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Об этом информирует Киев.Оперативний в Telegram-канале.

"Подростки, которые были рядом с домом в это время, отметили, что слышали к падению ссору. Похоже, что эта ссора была по телефону", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте полиция устанавливает все обстоятельства этого трагического события. Пока только удалось узнать, что погибшая – гражданка Турции.

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18+ Видео содержит сцены насилия.

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Ранее сообщалось, что в Киеве семилетний ребенок выпал из окна на 12-м этаже.

Медики, которые прибыли на место ЧП, уже не смогли ничем помочь, смерть наступила мгновенно. Погибшему мальчику было семь лет. Также стало известно, что его отец пошел встречать жену и оставил ребенка одного дома на 15 минут.

Напомним, что специалисты советуют не поднимать детей к окнам, чтобы не заинтересовывать видом из него. Именно это провоцирует малышей снова лезть на подоконник и самостоятельно искать опасные приключения.

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