В Киеве с кастетом напали на члена кадровой комиссии ГПУ

В Киеве утром в пятницу, 8 ноября, было совершено нападение на члена кадровой комиссии Генеральной прокуратуры и основателя организации StateWatch Александра Леменова. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня в 7:45 по улице Максимовича, 2, на меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Какой-то "детский сад", бежали, как последние трусы. Жаль, нападение началось с удара в голову сзади, а затем с "запшиканными" глазами трудно бежать за нападающим", – говорится в сообщении.
Он уточнил, что уже подал заявление по ЧП в правоохранительные органы.
Леменов известен своей работой в "Честно" и "Реанимационном пакете реформ".
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Ранее сообщалось, что в сентябре в столице напали и избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. ЧП произошло на ул. Митрополита Липковского в Соломенском районе столицы.
Также было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом.
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