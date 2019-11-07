В Киеве с крыши перехода метро сняли неадекватного мужчину

В Киеве неизвестный мужчина забрался на пластиковую крышу входа на станцию метро "Дворец спорта", после чего начал шуметь. Об этом сообщает пресс-служба "Муниципальной стражи" в столице на своей странице в Facebook.
Неадекватного мужчину сняли с козырька стражи порядка и передали полиции.
"Во время патрулирования центральной части города прохожие обратили внимание стражей на неадекватного мужчину. Он взобрался на пластиковую крышу станции метро "Дворец спорта" и шумел. Стражи сняли мужчину с крыши и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
О причинах такого поступка мужчины не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Минском массиве на детской площадке задержали молодого парня, разгуливающего с ножом.
Кроме того, новости "Сегодня" писали, что не так давно неадекватный мужчина поверг столицу в хаос. На мосту Метро он остановил Opel, в котором ехал, сделал несколько выстрелов и стал угрожать взорвать мост и госучреждения.
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