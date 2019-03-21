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В Киеве с многоэтажки на прохожего упала деревянная балка

Сегодня, 16:58

Случайный прохожий получил травмы, также упавшая балка повредила рядом припаркованный со стройкой автомобиль

В Киеве с многоэтажки на прохожего упала деревянная балка Происшествия Случайный прохожий получил травмы, также упавшая балка повредила рядом припаркованный со стройкой автомобиль

На одной из столичных строек произошло очередное ЧП. Так, с возводимой на улице Глубочицкой многоэтажки упала деревянная балка и травмировала прохожего.

Всего с верхних этажей новостройки сорвалось несколько деревянных досок, по предварительной причине, из-за сильного ветра, который внезапно поднялся в Киеве. Еще одна упавшая балка разбила машину, которая была припаркована рядом со стройкой.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 11 марта разбушевался сильнейший ветер. По данным Укргидрометцентра порывы достигали 30 м/с. Из-за непогоды произошло несколько серьезных ЧП. Так, в соцсетях сообщали, что на ул. Лысенко недалеко от метро "Золотые Ворота" ветром сорвало огромный кусок крыши дома. Он рухнул на проезжую часть, повредив две машины. 

Также сообщалось, что жители десяти столичных высоток стали заложниками компании по обслуживанию ЖК, которая установила новые правила. Для того, чтобы подъехать к своему дому на собственном авто, с них требуют ежемесячно 300 гривен. Охрана комплекса требует для проезда во двор специальный пропуск.

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Тег Киев, ветер, балка , Глубочицкая

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