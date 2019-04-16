В Киеве с общественных мест массово воруют кусты и деревья

Сумма нанесенных убытков составляет уже 76 тысяч гривен

Фото: УЗН КП Деснянского района.

Весна для коммунальщиков — горячий сезон. В парках, скверах, на улицах города активно высаживают новые кусты, деревья и цветы. Но не все киевляне оценивают такую заботу о городе: некоторые без зазрения совести воруют и уничтожают растения. По данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено 11 деревьев и 1090 кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах, которых пока и так не особо много.

"Больше всего таких случаев зафиксировано в Деснянском и Святошинском районах. Сумма нанесенных убытков — 76 тыс. грн. Один саженец куста стоит в среднем 150—350 грн, дерева — 2500—3500 грн", — рассказали "Сегодня" в "Киевзеленстрое".

Для сравнения: в прошлом году в столице было украдено 32 дерева, 2,6 тыс. кустов и 6390 цветов на сумму 282,3 тыс. грн.

Самая вопиющая и масштабная кража произошла в апреле в Деснянском районе. В сквере на пр-те Маяковского, 2-б, где установлен памятник воину-добровольцу, неизвестные выкопали аж 261 куст можжевельника казацкого, 14 кустов барбариса, 12 тисов, три розы и тую.









Поражают и другие случаи. Парк "Совки" Святошинского района лишился 120 кустов. В сквере Трудовой Славы на ул. Заслонова злоумышленники выкопали с клумбы луковицы тюльпанов и сломали четыре молоденьких деревца. На минувших выходных в парке "Победа" ночью были похищены 18 кустов вечнозеленого самшита.

Фото: Е. Ковшун

"Кража произошла с 5 до 6 утра. В парке есть охранник, но ему нужно обойти 56 гектаров. На следующую ночь мы даже засаду устраивали, но воры не возвращались", — рассказал начальник КП СЗН Днепровского района Евгений Ковшун.

Также на прошлой неделе пострадала зеленая зона на ул. Здолбуновской. Здесь спилили 55 тополей.













Увы, поймать на горячем и привлечь к ответственности злоумышленников удается лишь в единичных случаях. В прошлом году "за руку" схватили киевлянина, который выкопал 16 кустов бирючины на клумбе на пересечении ул. Вербицкого и Декабристов. Согласно документу в реестре судебных решений, в содеянном он раскаялся, а свой поступок пояснил тем, что хотел… подарить кусты девушке. В итоге суд вынес ему минимальное наказание за кражу — лишь штраф в размере 850 грн. А вот мужчине, укравшему с сообщником 11 кустов роз в парке "Нивки", суд дал год тюрьмы — он уже имел проблемы с законом и был условно-досрочно освобожден.

В "Киевзеленстрое" говорят, что по всем случаям уничтожения и похищения зеленых насаждений пишут заявления в полицию, но особых результатов это не приносит. В последнее время в помощь коммунальщики начали привлекать сотрудников "Муниципальной охраны". Они, к примеру, будут следить за порядком в парках на ул. Киото и на пр-те Ватутина. Но и таких стражей на всех не хватает. Так, по словам Ковшуна, зеленым зонам Днепровского района "Муниципальной охраны" не досталось. Так что надеяться приходится еще и на бдительность добропорядочных граждан.

Напомним, что кроме воровства кустов и деревьев, в столичных парках в последнее время орудуют вандалы. Так, на днях на Оболонской набережной в Киеве лавочки и парапеты обмазали солидолом. Также на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.