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В Киеве с Подольского моста украли новые тросы: подробности

7 августа, 16:46

Наталья Руда Наталья Руда

Кличко назвал инцидент "наглым саботажем"

В Киеве вспыхнул новый скандал вокруг строительства Подольского моста. Так, 6 августа неизвестные молодые люди украли с мостового перехода новые немецкие тросы.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода.
Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" – обратился в полицию. Правоохранителям предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Пострадавшие охранники дали показания. Уже открыто уголовное производство и ведется следствие.

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"Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта. Хочу отметить, что город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение по нему. За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства", – заявил мэр.

Напомним, что вокруг строительства Подольского моста в столице в последнее время постоянно происходят конфликты. Так, ранее жители Русановских садов перекрывали улицы, выступая против стройки. Кроме того, на мосту заметили ржавые тросы.

Также смотрите, как Кличко инспектировал ход работ на Подольском мосту несколько месяцев назад:

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Киев подольский мост конфликт

Источник: Сегодня

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