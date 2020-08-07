В Киеве с Подольского моста украли новые тросы: подробности

В Киеве вспыхнул новый скандал вокруг строительства Подольского моста. Так, 6 августа неизвестные молодые люди украли с мостового перехода новые немецкие тросы.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода.

Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" – обратился в полицию. Правоохранителям предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Пострадавшие охранники дали показания. Уже открыто уголовное производство и ведется следствие.

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"Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта. Хочу отметить, что город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение по нему. За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства", – заявил мэр.

Напомним, что вокруг строительства Подольского моста в столице в последнее время постоянно происходят конфликты. Так, ранее жители Русановских садов перекрывали улицы, выступая против стройки. Кроме того, на мосту заметили ржавые тросы.

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