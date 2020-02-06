В Киеве с рельсов слетел трамвай (видео)

Сегодня утром, 6 февраля, в Киеве на улице Кирилловской с рельсов сошел трамвай №11, который двигался в сторону Контрактовой площади. ЧП произошло в 8:20.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Как сообщают в "Киевпастрансе", пассажиры во время происшествия не пострадали. На место выезжала аварийная бригада. Трамвай поставили на место при помощи подъемного крана. Причина ДТП выясняется. Трамваи по маршруту не ходили 35 минут, в 8:55 движение было восстановлено.

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В Киеве также утром 6 февраля останавливался скоростной трамвай.

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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