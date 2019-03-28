В Киеве с ж/д вокзала "выселили" ромов
Ромы просили милостыню у Центрального и Южного вокзалов
В четверг днем, 28 марта, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве было много патрульных полицейских и сотрудников Национальной гвардии. Так копы просили группу ромов, просивших милостыню у Южного вокзала, покинуть эту территорию.
Активизировалась деятельность ромов и у Центрального ж/д вокзала, однако там их попытки просить милостыню были тщетны: при виде копов они разбежались в разные стороны.
Отметим, что возле церкви Святого Георгия на клумбах было очень много мусора: бутылки из-под алкоголя, остатки еды и мусорные пакеты. Также на лавочках спали двое бездомных.
Напомним, ранее столичные власти обещали навести на вокзале идеальный порядок с помощью спецпатрулей и Нацгвардии. Однако, проблемных вопросов до сих пор очень много. Мы уже писали, действительно ли на вокзале становится лучше.
Отметим, что не так давно глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал о грядущей реконструкции Вокзальной площади возле Центрального ж/д вокзала и опубликовал на своей странице в Facebook предварительный проект.
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