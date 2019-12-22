В Киеве сбили двух велосипедистов: появились фото погибших супругов

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве в субботу случилось ДТП с велосипедистами, в результате которого погибли два человека. "Киев Оперативный" опубликовал фото жертв аварии.

Сообщалось, что ДТП произошло в районе остановки "Пролисок" в Святошинском районе. От полученных травм на месте происшествия скончались оба велосипедиста – мужчина и женщина.

Отмечается, что, согласно рассказам очевидцев произошедшего, супруги-велосипедисты якобы погибли в результате того, что кто-то решил совершить обгон по правой полосе на большой скорости.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", на дорогах Украины продолжают гибнуть люди, а аварий становится все больше. Так, за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. Читайте подробней о статистике ДТП в Украине и сколько человек погибли.

Кроме того, полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев нынешнего года, сравнив их с прошлым годом. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

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