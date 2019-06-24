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В Киеве семилетний ребенок погиб, выпав с балкона второго этажа: видео с места ЧП

24 июня, 13:56

Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна

фото: pixabay
фото: pixabay.

В Киеве в понедельник, 24 июня, из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

"Инцидент произошел на улице Симиренко в Святошинском районе столицы. Около 11:00 по спецлинии "102" в полицию поступило сообщение о том, что при падении с балкона на втором этаже получил смертельные травмы мальчик 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

После опроса родственников ребенка правоохранители предварительно установили, что мальчик находился дома вместе с матерью, и когда она отвлеклась, он облокотился на москитную сетку на балконном окне и выпал. В результате от полученных травм погиб на месте.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, это уже второй ЧП с ребенком в столице за последние несколько дней. Ранее сообщалось о жестоком убийстве девятилетнего мальчика – Захара Черевко, тело которого нашли в озере Вырлица.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.


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Тег Киев, ребенок, гибель, балкон

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