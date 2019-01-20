В Киеве серийный вор-домушник обокрал квартиру, не открывая дверь
От кражи пострадали жители Дарницкого района столицы
В Киеве серийный вор-домушник похитил вещи и деньги в одной из квартир многоэтажки в Дарницком районе. Грабитель проник в помещение без взлома, сообщает областное управление Нацполиции.
Злоумышленник, находясь в подъезде, увидел, что дверь в одну из квартир не закрыли. Мужчина проскользнул в жилище и украл сумку с личными вещами ее хозяев, а также деньги.
Кроме того, известно, что после изучения видео с камер наблюдения и оперативно-розыскных мероприятий полицейские отыскали потенциального вора. Мужчине объявили о подозрении и взяли его под стражу. Им оказался житель Днепровского района, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение квартирных краж.
По данному факту начали уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За воровство мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали трех воров, грабивших квартиры в Днепровском районе. Преступников задержали после кражи на улице Строителей.
Напомним, 8 октября в Киеве задержали вора, приехавшего из оккупированного Луганска. Грабитель пытался обворовать квартиру на Подоле, однако он не учел, что в помещении была установлена охранная сигнализация.
Кроме того, на Троещине в Киеве мужчина украл бытовую технику из 13 детсадов. Двери помещений вор открывал с помощью отвертки.
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