В Киеве серийный вор-домушник обокрал квартиру, не открывая дверь

От кражи пострадали жители Дарницкого района столицы

Фото: Нацполиция

В Киеве серийный вор-домушник обокрал квартиру, не открывая дверь //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/45f/03e/5c445f03e8bc7.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/45f/03e/5c445f03e8bc7.jpg 2019-01-20T13:58:00+02:00 Происшествия От кражи пострадали жители Дарницкого района столицы

В Киеве серийный вор-домушник похитил вещи и деньги в одной из квартир многоэтажки в Дарницком районе. Грабитель проник в помещение без взлома, сообщает областное управление Нацполиции.

Злоумышленник, находясь в подъезде, увидел, что дверь в одну из квартир не закрыли. Мужчина проскользнул в жилище и украл сумку с личными вещами ее хозяев, а также деньги.

Кроме того, известно, что после изучения видео с камер наблюдения и оперативно-розыскных мероприятий полицейские отыскали потенциального вора. Мужчине объявили о подозрении и взяли его под стражу. Им оказался житель Днепровского района, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение квартирных краж.

По данному факту начали уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За воровство мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали трех воров, грабивших квартиры в Днепровском районе. Преступников задержали после кражи на улице Строителей.

Напомним, 8 октября в Киеве задержали вора, приехавшего из оккупированного Луганска. Грабитель пытался обворовать квартиру на Подоле, однако он не учел, что в помещении была установлена охранная сигнализация.

Кроме того, на Троещине в Киеве мужчина украл бытовую технику из 13 детсадов. Двери помещений вор открывал с помощью отвертки.

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