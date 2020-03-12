В Киеве сгорел автомобиль главы Госэкоинспекции

В Киеве в ночь на четверг, 12 марта, сгорело авто и. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова. Об этом Фирсов сообщил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что авто подожгли неизвестные прямо у его дома.

"Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. <...> Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ", – написал он.

Не так давно в Коцюбинском, которое расположено в пригороде Киева, сгорела машина депутата Ирпенского городского совета Богдана Слюсаренко.

Напомним, что в столице 5 февраля рано утром вспыхнул автомобиль, который находился на ул. Ирпенской, 70, в Святошинском районе.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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