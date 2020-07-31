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В Киеве сгорели два внедорожника (фото)

31 июля, 10:49

Наталья Руда Наталья Руда

На улице Макаренко полыхали Toyota Land Cruiser и BMW X6

В Киеве рано утром в пятницу, 31 июля, сгорели два внедорожника на ул. Макаренко, 7.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:14.

"По прибытию, пожарные установили, что у проезжей части дороги, в припаркованных автомобилях марки Toyota Land Cruiser и BMW X6 возник пожар. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению. В 4:44 пожар был локализован, и в 05:04 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате пожара автомобили сгорели полностью.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что горело авто во дворе пятиэтажного жилого дома на ул. Ружинской, 26, в Шевченковском районе. Также во дворе у 16-этажного жилого дома на ул. Кадетский Гай, 11, в Соломенском районе пожар возник в автомобиле Nissan Pathfinder.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова в столице сгорели три авто – Toyota, Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины пожар

Источник: Сегодня

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