В Киеве сгорели пять машин и салон красоты (видео)

Пожары были в Днепровском и Оболонском районах

В Киеве за минувшую ночь сгорели пять машин и салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Так, в 4:12 на ул. Краковской, 18А в Днепровском районе загорелся Mercedes-Benz. Огонь с машины перекинулся на рядом припаркованные три автомобиля Mercedes-Benz и один Ford Transit

В 4:45 спасатели локализовали возгорание и в 4:53 – ликвидировали.

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/ Фото: Киев Оперативный

"В результате пожара четыре автомобиля обгорели полностью, еще в одном автомобиле частично повреждены обшивка салона и двигатель, лакокрасочное покрытие и другие детали правой стороны автомобиля. Также повреждены четыре автомобиля, припаркованные напротив", - говорится в сообщении.

Также пожар произошел в салоне красоты на Оболонском проспекте. ЧП оперативно ликвидировали. В результате пожара была повреждена рекламная вывеска, входные двери, рекламная вывеска салона, входные двери соседнего нежилого помещения.

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Напомним, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Также новости "Сегодня" писали, что в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7.

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