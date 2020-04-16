Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве сгорели пять машин и салон красоты (видео)

16 апреля, 11:47

Наталья Руда

Пожары были в Днепровском и Оболонском районах

В Киеве за минувшую ночь сгорели пять машин и салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Так, в 4:12 на ул. Краковской, 18А в Днепровском районе загорелся Mercedes-Benz. Огонь с машины перекинулся на рядом припаркованные три автомобиля Mercedes-Benz и один Ford Transit

В 4:45 спасатели локализовали возгорание и в 4:53 – ликвидировали.

Реклама

/ Фото: Киев Оперативный

В тренде
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)

"В результате пожара четыре автомобиля обгорели полностью, еще в одном автомобиле частично повреждены обшивка салона и двигатель, лакокрасочное покрытие и другие детали правой стороны автомобиля. Также повреждены четыре автомобиля, припаркованные напротив", - говорится в сообщении.

Также пожар произошел в салоне красоты на Оболонском проспекте. ЧП оперативно ликвидировали. В результате пожара была повреждена рекламная вывеска, входные двери, рекламная вывеска салона, входные двери соседнего нежилого помещения.

Реклама

Напомним, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Также новости "Сегодня" писали, что в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев машина салон красоты пожар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельца
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельцаПроисшествия
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)Происшествия
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...