В Киеве сгорели склады с мебелью и автомобильными маслами

На улице Коноплянской в Минском массиве в Киеве ночью произошел сильный пожар в складских помещениях. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

На место пожара бойцы ГСЧС прибыли уже в 03:50. Работали более 12 единиц спецтехники. Предварительно выяснилось, что огонь вспыхнул на мебельном складе, после чего пламя перешло на склады с автомобильными маслами.

До 4:30 пожар удалось локализовать и постепенно полностью потушить пламя. Отмечается, что автомобильное масло сильно разгорелось. На месте работали патрульная полиция, скорая помощь и спасатели ГСЧС Киева.

Напомним, 13 ноября произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда, 2-Д. В высотном доме загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи, огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей.

Кроме того, 13 ноября в квартире на первом этаже многоэтажного дома на Соломенке произошел пожар. В результате в огне один мужчина погиб, еще двух человек удалось спасти.