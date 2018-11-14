В Киеве сгорели склады с мебелью и автомобильными маслами

Сегодня, 08:36


Сильный пожар произошел ночью на Минском массиве

В Киеве сгорели склады с мебелью и автомобильными маслами

На улице Коноплянской в Минском массиве в Киеве ночью произошел сильный пожар в складских помещениях. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

На место пожара бойцы ГСЧС прибыли уже в 03:50. Работали более 12 единиц спецтехники. Предварительно выяснилось, что огонь вспыхнул на мебельном складе, после чего пламя перешло на склады с автомобильными маслами.

До 4:30 пожар удалось локализовать и постепенно полностью потушить пламя. Отмечается, что автомобильное масло сильно разгорелось. На месте работали патрульная полиция, скорая помощь и спасатели ГСЧС Киева.

Напомним, 13 ноября произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда, 2-Д. В высотном доме загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи, огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей.

Кроме того, 13 ноября в квартире на первом этаже многоэтажного дома на Соломенке произошел пожар. В результате в огне один мужчина погиб, еще двух человек удалось спасти.
Киев, пожар, спасатели, погиб, мебель, полиция, склад, скорая помощь, пламя, пожарные, ГСЧС, склады, Минский массив, автомобильное масло
Источник:

dtp.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: пресс-служба ГСЧС

В центре Киева горел старинный дом: опубликованы фото

23 Июня, 16:01

Здание напротив театра имени Леси Украинки загорелось утром 23 июня

Происшествия

В Киеве в жилом доме чуть не сгорели 20 человек, пострадал ребенок

30 Августа, 12:15

Спасенного ребенка медики тут же госпитализировали в больницу
Загрузка...

Происшествия

Фото: "Сегодня"

В Киеве во время пожара погиб пожилой мужчина

24 Сентября, 11:55

Огонь уничтожил частный дом

Происшествия

В центре Киева горел заброшенный дом, есть пострадавший

3 Августа, 12:01

По предварительным причинам, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем
Загрузка...