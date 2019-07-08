В Киеве сгорело кафе на Дарнице

Пламя тушили 10 спасателей

Правила поведения во время пожара. Фото: pexels.com

В столице 8 июля ночью вспыхнуло одноэтжное кафе на ул. Елизаветы Чавдар, 28 в Дарницком районе. Спасателей на место происшествия вызвали в 2:43, рассказали в ГСЧС Киева.

В 3:37 пожар на площади 50 кв. м. был ликвидирован. При тушении задействовали две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара выясняются.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Кроме того, 3 июля, произошел пожар на территории новостройки в центре Киева.

"По приезду спасателей было установлено, что пожар возник на ул. Паньковской, 20/82. Охрана объекта пожарно-спасательные подразделения не пропустила. После выяснения обстоятельств, предварительно пожар возник на территории новостройки, горели строительные материалы (предварительно утеплитель) на площади пяти кв. м", - говорится в сообщении ГСЧС Киева.

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