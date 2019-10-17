В Киеве сгорело пять машин

/ Фото: dtp.kiev.ua

После того, как в Киеве на минувшей неделе сгорело шесть машин, на этой неделе продолжают полыхать автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Первый вызов о пожаре поступил в ГСЧС накануне в 19:08. Так, на обочине проезжей части дороги на ул. Светлой, 3, в Дарницком районе столицы, загорелся припаркованный "ЗАЗ". В 19:27 пожар был ликвидирован. В результате возгорания поврежден салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Следующий подобный вызов поступил 17 октября в 3:45 о том, что на автомобильной парковке на ул. Булаховского, 5-А, в Святошинском районе столицы, горят автомобили.

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Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что пожар возник в автомобиле Toyota Prius с последующим распространением на автомобили Toyota Corolla и Opel Insignia. В 4:21 пожар ликвидировали. В результате пожара два автомобиля сгорели полностью, в автомобиле Opel Insignia частично повреждены задний бампер, задняя левая фара, левое зеркало заднего обзора.

Кроме того, по данным dtp.kiev.ua, на проспекте Глушкова также сгорел Volkswagen.

Причины возникновения обоих пожаров выясняются. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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