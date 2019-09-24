В Киеве шесть школьников отравились медным купоросом

Вещество в учебное заведение принес один из учеников

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Шесть учеников столичной школы I-III ступеней № 36 имени С. П. Королева отравились медным купоросом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

"В школу принес ученик вещество неизвестного происхождения из дома. Пострадавшие госпитализированы в НДСБ "Охматдет", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что ответственность за выполнение санитарных правил и норм возлагается на учредителя (собственника) и руководителя общеобразовательного учебного заведения. Данные о ЧП переданы в Департамент образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) для обеспечения проведения соответствующих мероприятий в школе.

Напомним, в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей. В полиции квалифицировали происшествие по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Кроме того, мы сообщали, что в Казатине Винницкой области после трапезы в столовой пострадали 40 людей. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

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