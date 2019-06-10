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В Киеве школьницы избили девочку-подростка: в сети опубликовали видео (18+)

10 июня, 14:31

Пострадавшая написала заявление в полицию

Фото: Pixabay

В Киеве две учащиеся школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу. Соответствующее видео сначала на своей странице в соцсетях разместила одна из нападавших школьниц. Позднее она заблокировала свою страницу, однако видео уже успели опубликовать другие пользователи сети.

В частности ролик появился на странице в Facebook Юлии Бычковой. На нем видно, как школьницу сначала бьют ногой в живот, а потом валят на землю и бьют руками.

"Не, у нас такого быть не может. Не, это только в какой-то неотесанной глуши такое возможно, когда заняться нечем. Не, это, наверное, приезжают из области поразвлекаться. Не, ну может в каких-то стремных районах... Оболонь. Воспитанницы 211 школы. Булинг и насилие ближе, чем нам кажется", – написала она под видео.

Позднее в комментариях под ее постом разгорелась дискуссия, где написала также мама девочки, которая била школьницу.

"Не приветствую подобные способы выяснения отношений, и в нашей семье насилие не присутствует! Заявление в полицию написано, и мы готовы отвечать по закону и не собираемся "заминать" дело, как некоторые пишут! С Лизой (пострадавшая – ред.) все в порядке, никаких особых травм она не получила, Слава Богу! Но продолжая в том же духе, я имею ввиду непристойное поведение Лизы относительно своего окружения, рано или поздно все может закончится гораздо страшнее (не дай Боже), а на месте моей дочери может оказаться другой ребенок, который попытается таким неправильным способом, но защитить свою честь и достоинство!" - заявила женщина.

Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали. 

Напомним, 18 декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

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Тег буллинг

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