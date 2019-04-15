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В Киеве школьника ударило током на крыше электрички

Сегодня, 15:23

Медиков вызвали друзья подростка, которые до прибытия "скорой" сбежали, бросив школьника

Фото: Pixabay

В Киеве на железнодорожной станции "Дарница" 14-летнего школьника ударило током, когда он залез на крышу электропоезда. Парень получил ожоги около 50% тела, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

"В полицию о происшествии сообщил врач скорой медицинской помощи. Получив эту информацию, полицейские установили, что 14-летний школьник залез на вагон электропоезда, коснулся электрической дуги, из-за чего получил поражение током и упал на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

Свидетелями происшествия стали его друзья, которые вызвали врачей, но до прибытия скорой помощи с места происшествия скрылись. С ожогами тела в бессознательном состоянии подростка госпитализировали в реанимационное отделение детской клинической больницы.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Дарницкого управления полиции. 

Ранее сообщалось, что под Киевом в Броварах 14-летнего парня, который из любопытства вылез на товарные вагоны, ударило током.

Также мы писали, что в Полтавской области 14-летнего жителя села Лутовиновка Козельщинского района ударило током. Юный экстремал пытался залезть на вагон поезда на станции Анновка Полтавской дирекции ЮЖД, но его ударило током. С диагнозом "поражение электрическим током" подростка доставили в больницу. Он получил термические ожоги II-III степени, около 50 % поверхности тела

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Тег Киев, школьник, подросток, ток

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