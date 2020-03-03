В Киеве школьники сдавали несуществующие квартиры: пострадали 20 человек

Юные мошенники брали оплату за первый и последний месяц, а люди не могли попасть в снятые квартиры

Столичные правоохранители сообщили о подозрении трем парням, которые под предлогом сдачи в аренду квартир выманили деньги у двух десятков людей, сообщили в прокуратуре Киева.

Так, трое юношей, двое из которых являются несовершеннолетними, в течение 2018-2019 годов размещали на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир в столице. В дальнейшем парни получали от клиентов плату за первый и последний месяц аренды. Однако, когда арендаторы приезжали в снятые квартиры – попасть в жилье не могли.

В настоящее время установлено более 20 граждан, пострадавших в результате действий мошенников. У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютеры и банковские карточки, с помощью которых парни обманывали граждан.

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По результатам предварительного расследования трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Досудебное расследование продолжается.

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Ранее в Киеве рассекретили очередную группу мошенников, которые присваивали квартиры умерших людей. За два года на основании поддельных документов фигуранты зарегистрировали право собственности на четыре квартиры, "заработав" 4,2 млн грн.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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