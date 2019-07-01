В Киеве сильный ветер "продырявил" козырек на одной из станций метро

На козырьке отсутствуют пластиковые вставки

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Киевляне интересуются, когда починят козырек над входом на станцию метро "Дорогожичи".

"Над головой давно зияют две огромные дыры. В дождь такое накрытие не спасет от непогоды, а по вечерам можно звезды считать", – рассказал позвонивший в редакцию киевлянин Олег Черницкий.

В киевском метрополитене нам сообщили, что отсутствие пластиковых вставок на козырьке – это последствие непогоды, которая накрыла город 27 и 28 июня.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Часть козырька над входом на станцию "Дорогожичи" сорвало во время ураганного ветра, который валил по городу деревья и срывал крыши. У нас ветер сорвал два куска пластика на "Дорогожичах". Повезло, что во время падения никто из пассажиров не пострадал. Рабочие сняли опасные обломки, чтобы они не упали на пассажиров. Уже в ближайшее время в пустые проемы поставят новые листы пластика", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Напомним, что сильный ветер, который обрушился на столицу на прошлой неделе, сорвал крышу одного из промышленных зданий на Виноградаре. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".

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