В Киеве Skoda столкнулась с Mitsubishi и вылетела на тротуар: пострадала девушка (фото, видео)

/ Фото: Информатор

Наряду с ДТП в столице, которое устроила пьяная компания, на Братиславской вечером 14 ноября произошла еще одна серьезная авария. Как сообщает "Информатор", на Лесном массиве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Сообщается, что оба автомобиля двигались по улице Братиславской навстречу друг другу. Когда Lancer начал совершать поворот налево, в сторону Лесного проспекта, Skoda проехала на красный сигнал светофора и задела иномарку. При этом Skoda вылетела на тротуар, но пешеходов не задела.

Реклама

В тренде Убийство байкера на Харьковском шоссе: подозреваемый снова пошел под суд

Вследствие ДТП пострадала девушка-пассажир чешской марки. Как уточнили очевидцы ЧП, после аварии она была в сознании, но почти не реагировала на происходящее. Ее госпитализировали.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама