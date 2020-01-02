В Киеве скорая не могла проехать из-за припарковавшейся женщины: произошла драка

В Киеве произошла драка в одном из дворов на бульваре Перова после того, как автомобиль скорой помощи не мог проехать на вызов из-за припарковавшейся машины. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Перова в одном из дворов стояла красная Fiesta, которая мешала проехать скорой. Благодаря спецсигналам, удалось сделать так, что вышла женщина, чтобы переставить авто. Мужик, который лежит по итогу (см. фото ниже – Ред.), начал угрожать ей, что разобьет окно и матом с ней говорить, и как только она отъехала он на ходу открыл двери и начал снова угрожать", - говорится в сообщении.

/ Фото: Киев Оперативный

В итоге на скандал вышел муж женщины и его друг, который ударил угрожавшего.

"Провокатор вызвал полицию, копы поняли, что тот кто спровоцировал и вызвал, пообщались со всеми и уехали", – уточняется в с ообщении.

При этом отмечается, что мужчина, устроивший конфликт, был пьян.

Ранее киевляне возмутились поведением водителей, которые не хотели в час пик пропускать машину скорой помощи, перевозившую пациента в тяжелом состоянии. Ситуация разрешилась только тогда, когда перед машиной скорой выехал автомобиль патрульных.

Ранее журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

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