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В Киеве слетел с рельсов экскурсионный трамвай

9 декабря, 08:50

К счастью, обошлось без пострадавших

/ Фото: Киев Оперативный

Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Пуще-Водице в столице сошел с рельсов экскурсионный трамвай. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Вчера вечером в Пуще-Водице сошёл с рельс экскурсионный трамвай. К счастью, без пострадавших. Экскурсия удалась", – говорится в сообщении паблика.

Подробности инцидента уточняются. Также в сети опубликованы фото с места ЧП.

/ Фото: Киев Оперативный

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/ Фото: Киев Оперативный

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Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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транспорт Киев трамвай Пуща-Водица

Источник: Сегодня

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