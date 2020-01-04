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В Киеве сломали памятник незрячему человеку (видео)

4 января, 11:12

Памятник только недавно открыли возле станции метро "Дарница"

В Киеве возле станции метро "Дарница" двое парней и девушка сломали недавно открытый памятник незрячему человеку. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В частности, как видно на опубликованном в сети видео, один из троицы вандалов отломал у арт-объекта трость.

"Вам никогда не казалось, что часть общества, которая живет среди нас, совсем неадекватная? Ну, как можно было даже подумать о том, чтобы пытаться разрушить памятник? Еще такой", – говорится в подписи к опубликованному видео.

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Напомним, скульптура из металла представляет собой человека с закрытыми глазами и с тростью в руках. Он как будто бы идет по тактильной дорожке. Шрифтом Брайля на груди у статуи написано "Смотри сердцем". Памятник установлен практически на остановке общественного транспорта, которая окружена многочисленными киосками. Местные жители переживали, чтобы новый арт-объект не испортили вандалы, а торговцы не засыпали мусором.

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Фото: yuliabevzenko.com

Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев памятник вандализм

Источник: Сегодня

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