В Киеве случился сильный пожар, сгорели несколько машин: появилось видео

Огонь охватил около 250 квадратных метров – пожар тушили 40 спасателей и 11 единиц техники

Фото: Информатор

В Киеве случился сильный пожар, сгорели несколько машин: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/22f/7e6/5c722f7e6b709.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/22f/7e6/5c722f7e6b709.jpg 2019-02-24T07:46:27+02:00 Происшествия Огонь охватил около 250 квадратных метров – пожар тушили 40 спасателей и 11 единиц техники

В Киеве случился масштабный пожар на СТО, в результате чего сгорели несколько машин и прогремели несколько взрывов – разорвались газовые баллоны. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что ЧП случилось возле станции метро "Красный хутор" вечером в субботу, где на СТО площадь возгорания составила около 250 квадратный метров. Сгорели как минимум четыре автомобиля.

Охранник гаражного кооператива рассказал, что очаг возгорания находился в котельной, откуда огонь перешел на гаражи и соседний ангар. По его словам, в зоне возгорания находились четыре гаража, а рядом на улице стояли еще несколько машин – все они сгорели. К счастью, в момент пожара никого из людей там не оказалось.

На месте происшествия поднялся сильный дым и распространился буквально по всей Бориспольской и соседним улицам.

На место прибыли 11 единиц пожарно-спасательной техники и 40 спасателей. Сотрудники ГСЧС направили все силы на то, чтобы огонь не распространился на соседние здания. Во время тушения взорвались несколько газовых баллонов и частично разрушилась конструкция здания.

Напомним, на днях в Киеве произошел пожар в торговом центре. Возгорание произошло в торговом центре Art Mall на улице Заболотного, однако его удалось потушить еще до приезда пожарных.

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