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В Киеве снова горели автомобили: огонь уничтожил Mercedes, BMW и Audi

9 июня, 10:05

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел на улице Радченко, 25

В Киеве на улице Радченко, 25 в Соломенском районе сгорели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Информация о ЧП поступила спасателям поздно вечером 8 июня в 23:07.

"Как оказалось, на отдельно стоящей парковке в автомобиле Mercedes Е-210 возник пожар с последующим распространением огня на рядом припаркованные автомобили BMW Х-5 и Audi Q-5", - говорится в сообщении.

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В 23:35 бойцы локализовали пожар, а в 23:40 – ликвидировали.

В результате ЧП Mercedes Е-210 и BMW Х-5 сгорели полностью, в автомобиле Audi Q-5 повреждена задняя левая фара и задний бампер.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины пожар

Источник: Сегодня

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