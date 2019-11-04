В Киеве снова горели машины: огонь унитожил Volkswagen и Range Rover

После серии пожаров автомобилей в столице за минувшие сутки в Киеве снова произошло два возгорания транспортных средств – горели Volkswagen и Range Rover. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
"Так, 3 ноября в 13:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил звонок относительно пожара в автомобиле. В сообщении говорилось о том, что во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Стальского, 28а, в автомобиле Volkswagen возник пожар", – говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. В результате пожара поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля.
"В 14:14 в службу спасения 101 поступило второе сообщение о возгорании частного автотрнаспорта. В сообщении говорилось о том, что на обочине проезжей части дороги на ул. Саксаганского, 120, загорелся автомобиль Range Rover", – сообщили в ГСЧС о еще одном ЧП.
В 14:25 пожарные полностью потушили огонь. В результате пожара поврежден моторный отсек и закопчены салон автомобиля.
К счастью, в результате этих двух пожаров никто не пострадал. Причины возникновения пожаров устанавливаются.
Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.
Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.
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