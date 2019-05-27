В Киеве снова "минировали" ж/д вокзал, эвакуировано более тысячи человек

Информацию о взрывчатке сообщил аноним, сейчас "шутника" ищут правоохранители

Ложные вызовы. В первом квартале вокзалы "минировали" 82 раза. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

С центрального железнодорожного вокзала Киева были эвакуированы 1,3 тысячи человек из-за анонимного сообщения о минировании.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, сигнал о минировании оказался ложным.

В частности, информацию о взрывчатке сообщил аноним. В этой связи установлено, что мужчина звонил с таксофона. Ведутся поиски шутника.

"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра были эвакуированы 1 тыс. 300 человек", – говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции.

Ранее из-за сообщения о минировании из синагоги эвакуировали 30 человек. Позже информация о минировании Хоральной синагоги Бродского в Киеве, которая расположена на улице Шота Руставели, 13, (возле станции метро Дворец спорта) не подтвердилась.

Напомним, что не так давно пользователи в социальных сетях сообщили о "минировании" Киевской городской клинической больницы № 7 и родильного дома № 4. Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждали, пока минеры проверят здание больницы.

Кроме того,в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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