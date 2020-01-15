В Киеве снова прорвало трубопровод: кипяток залил улицы

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

В Киеве произошел еще один прорыв трубопровода – возле Воздухофлотского проспекта прорвало трубу с горячей водой.

Об этом сообщает Информатор Киев в Facebook.

Кипяток залил несколько улиц.

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Ранне теплотрассу прорвало на улице Нижнеключевой в Соломенском районе столицы. ЧП произошло на территории жилищного комплекса "Кампус".

Напомним, что масштабное ЧП произошло в Киеве вечером 13 января. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza.

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На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а потом передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

В медицинских учреждениях Киева находятся пять человек, пострадавших в результате масштабного прорыва трубы с кипятком на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Четыре человека – трое мужчин и одна женщина – находятся в ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Предварительно медики классифицируют их ожоги как поверхностные. Еще одну женщину госпитализировали в областную больницу", – говорится в сообщении.

Всего, по информации Департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратилось 11 человек. Шесть из них в госпитализации не нуждались. Каждому была оказана медицинская помощь и рекомендовано дальнейшее амбулаторное лечение.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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