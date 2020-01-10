В Киеве снова пытались подорвать банкомат: подробности нового ЧП

/ Фото: Киев Оперативный

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Ночью на Оболони неизвестные пытались подорвать банкомат в одном из отделений банка на Героев Днепра. Местные жители услышали мощный взрыв.

В полиции Оболонского района сайту "Сегодня" подтвердили, что чрезвычайное происшествие произошло в доме на Героев Днепра, 13.

"Был поврежден банкомат, который установлен в холле банка. Клиенты имеют возможность зайти внутрь с карточкой, чтобы снять там деньги. В этом помещении и произошел взрыв. Неизвестные заложили там взрывное устройство. Украсть им ничего не удалось. Личности злоумышленников устанавливаются, ведется следствие", – пояснили нам в полиции Оболонского района.

Напомним, это уже второе ограбление банка за два дня. Вчера двое неизвестных пытались взорвать банкомат на Троещине.

Видео: Информатор

Не так давно в Киеве неизвестные попытались обокрасть банкомат: взорвали двери в отделение банка, но не смогли извлечь кассеты с деньгами.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

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