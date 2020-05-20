В Киеве сняли на видео очередного зацепера

В условиях транспортного коллапса, в который столица погрузилась со смягчением карантина с 12 мая, на улицах города снова появились зацеперы.

Так, киевляне сняли на видео мужчину, который зацепился за лестницу троллейбуса, ехавшего по проспекту Победы в районе Шулявки.

Видео: KIEVMAP

Напомним, что с началом карантина в марте в столице заметили пожилого зацепера, который в маске и с сумкой ездил на троллейбусе по проспекту Соборности.

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Как уже сообщалось ранее, общественный транспорт в столице пока что курсирует в ограниченном режиме и перевозит пассажиров только по специальным билетам. Ограничения планируют отменить с 22 мая. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после 22 мая общественный транспорт "сможет перевозить одновременно не более от половины количества пассажиров, на которое он рассчитан". Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет Муниципальная охрана.

Также с 25 мая планируют запустить работу и столичного метрополитена, который закрыт на карантин уже более двух месяцев. Подземка пока что готовится к открытию.

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