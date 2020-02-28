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В Киеве сняли на видео очередных подростков-зацеперов

28 февраля, 08:37

Наталья Руда

Опасные развлечения увидели на станции "Левобережная"

Киевляне сняли на видео очередных подростков-зацеперов, которые катались на последнем вагоне электрички на станции "Левобережная".

На опубликованных в социальной сети кадрах в Facebook, в паблике "Киев Оперативный", видно, как двое подростков сначала залезли под перрон, а потом зацепились за вагон электрички и даже пытались вылезти на его крышу.

"Вот это игры у молодежи... И никого из них (и их родителей) не волнует, что это очень опасно и может завершиться фатально, как уже было неоднократно", – говорится в сообщении паблика.

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В комментариях под постом пользователи выражают возмущение, напоминая, что при таких "развлечениях" можно погибнуть.

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Напомним, в 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Также смотрите, как доставщик еды "оседлал" троллейбус в столице:

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Киев электричка зацепер

Источник: Сегодня

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