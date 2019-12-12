В Киеве со станции метро эвакуировали более 600 пассажиров: названа причина

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В Киеве вечером 11 декабря "заминировали" станцию метро "Нивки". Псевдоминером оказался 33-летний житель Чернигова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Анонимное сообщение о заминировании поступило по спецлинии "102" около 10:00 вечера. По результатам осмотра работниками полиции и специалистами взрывотехнической, пожежотехничнои и кинологической служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров", - говорится в сообщении.

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В итоге личность "минера" установили, мужчина из хулиганских побуждений сделал ложное сообщение о минировании. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины. "Минеру" грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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