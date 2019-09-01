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В Киеве со стрельбой ограбили иностранца

1 сентября, 01:24

У мужчины отобрали сумку с деньгами и документами

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Чоколовке неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину-иностранца, забрали у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 31 августа.

Инцидент произошел на улице Молодогвардейская. В дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что двое неизвестных напали на его брата.

"Заявитель рассказал, что мужчины выпрыгнули из автомобиля, несколько раз выстрелили потерпевшему в ногу и отобрали у него сумку с деньгами и документами. На вызов выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных и врачи", – говорится в сообщении.

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На месте полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением бедра. Его госпитализирован в больницу для оказания медпомощи. Пострадавшим оказался 22-летний уроженец другого государства, который несколько уже лет проживает в Киеве. С места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу.

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Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве в ночь на вторник, 13 августа, произошло дерзкое ограбление, при котором разбойники забрали у женщины деньги, рюкзак с документами, кредитками и айфоном, однако оставили пострадавшей часть суммы. 

Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

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Киев ограбление стрельба иностранец

Источник: Сегодня

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