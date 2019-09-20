В Киеве "социальные работники" выманили у пенсионерки пять тысяч гривен

В состав преступной группы входили женщины и один мужчина

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители разоблачили группу "социальных" работников, которые обманули пенсионерку, выманив у нее 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Работники оперативно-поискового отдела главка полиции разоблачили группу лиц, которые обоснованно подозреваются в мошенничестве. Злоумышленников задержали сразу после совершения преступления в отношении 82-летней жительницы Дарницкого района", – говорится в сообщении.

В состав группы входило четыре женщины и мужчина, который выполнял роль водителя, так как они передвигались на Daewoo Lanos.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

На улице злоумышленницы подошли к пенсионерке, которой предложили якобы помощь в виде обмена денег. Женщина поверила аферисткам, пошла домой и вынесла им пять тысяч гривен сбережений якобы для обмена на новые купюры.

"Однако воспользоваться деньгами обманутой пенсионерки сообщники не успели, поскольку их сразу задержали полицейские, которые все время следили за их преступными действиями. Среди задержанных – две женщины и мужчина – жители города Бровары, 1957, 1986 и 1979 годов рождения, а также две жительницы столицы, 1948 и 1976 годов рождения, ранее судимые за совершение краж", – уточнили в полиции.

Трех фигуранток задержали, еще одну женщину и мужчину отпустили. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории Киева.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств граждан через Интернет.

Кроме того, в Украине активизировались не только туристические мошенники, но и аферисты, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.

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