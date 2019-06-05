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В Киеве сообщили подозрение копу, стрелявшему в парке в мужчину

5 июня, 09:33

Инцидент произошел в апреле на Осокорках

Фото: ГБР
Фото: ГБР.

Оперуполномоченному Нацполиции сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном в зоне отдыха на столичных Осокорках. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Речь идет об инциденте с участием водителя квадроцикла, который случился на столичном массиве Осокорки в начале апреля.

"Досудебным расследованием установлено, что работник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района. Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег Киев, стрельба, полицейский

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